مستقبل وطن يتكفل برسوم تصالح مواطنة بالشرقية بعد استغاثتها.. والسيدة: شكرا للرئيس

تكفل حزب مستقبل وطن، بحل مشكلة السيدة نفيسة عطيه محمد إبراهيم يوسف، القاطنة بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، بدفع قيمة التصالح في مخالفات البناء لها، ضمن مبادرة الحزب التي أعلنت عنها لدفع قيمة التصالح بمخالفات البناء بواقع 27 ألف حالة على مستوى محافظات الجمهورية .

وقال السيدة نفيسة عطيه، :" بشكر حزب مستقبل وطن بصرف راتب شهري لي، بالإضافة إلى تشطيب المنزل بالكامل، ودفع قيمة التصالح بالكامل، وبشكر الجميع في حل أزمتي، وبشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وربنا يخليك لينا، وربنا يوسع في أرزاقكم ، ويخلى لينا دولتنا ، وربنا يكثر من أمثالكم واللى بتقوموا بيه".

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ويأتي ذلك ضمن الدور الذى يقوم به حزب مستقبل وطن، والذى أعلن من قبل عن قراره بتحمل قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء لألف حالة مخالفة في كافة محافظات مصر، من حالات محدودى الدخل، وذلك بإجمالى 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بضرورة العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من مسئولية الحزب أيضا تجاه المواطنين، ولهذا قرر الحزب تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودى الدخل.

كانت القنوات الإخوانية، استغلت حالة السيدة نفيسة وترويجها ضد الدولة المصرية، وضد الحكومة من أجل أهدافهم التحريضية، واستغلال تلك الحالات لتشويه صورة الدولة المصرية، لمصالحهم الشخصية، التي يبثونها عبر قنواتهم الإرهابية التي تبث من الخارج.