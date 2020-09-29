الداخلية تكذب إعلام الإخوان: لا صحة لفرض رسوم على سير الدراجات في أسيوط

نفى مصدر أمنى ما تداولته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله قيام قوات الشرطة بمحافظة أسيوط بفرض رسوم ضريبية على الدراجات الهوائية، وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.. وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتضليل الرأى العام.

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