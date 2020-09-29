انت الان تتابع تفاصيل خبر أعلى فائدة على شهادات الادخار في مصر الآن بعد إلغاء شهادة الـ 15% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يوم الاثنين الماضي الموافق 21 سبتمبر 2020 فوجىء عملاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر، باتخاذ مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر قراراً بإيقاف إصدار شهادات الـ 15% ذات العائد الثابت وهي الأعلى عائد في مصر منذ صدورها في 19 مارس 2020 وحتى تاريخ إلغاؤها، ليبدأ المواطنين من أصحاب رؤوس الأموال في البحث عن بدائل تلك الشهادات التي تم إلغاؤها، وهو ما أعلن عنه كلاً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهذا ما سوف نتناوله في السطور التالية، حتى يكون هؤلاء المواطنين على دراية تامة بأوجه استثمار أموالهم بعد إلغاء شهادات الادخار ذات العائد الثابت الـ 15%.

أولاً:- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري:-

أعلن نائب رئيس البنك الأهلي المصري ، يحيي أبو الفتوح أن لدي البنك الأهلي المصري بدائل أخرى لاستثمار الأموال بعد توقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الـ 15%، مشيراً إلى أن البنك الأهلي المصري يقوم بإصدار نوعين من شهادات الادخار البلاتينية كالتالي:-

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الشهادة البلاتينية بفائدة 12% سنوياً ذات أجال 3 سنوات ويصرف العائد شهرياً.

الشهادة البلاتينية بفائدة 12.25% سنوياً ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر ولمدة ثلاث سنوات.

ثانياً:- شهادة القمة من بنك مصر:-

أعلن بنك مصر عن استمرار البنك في إصدار شهادة القمة ذات العائد بقيمة 12% سنوياً ويصرف شهرياً، حيث تتميز شهادة القمة من بنك مصر بالآتي:-