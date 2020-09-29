سامى الشريف لـ أيمن عدلى : توليت ماسبيرو فى فترة صعبة من عمر الوطن

استعاد الدكتور سامى الشريف، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ذكرياته خلال لقائه مع التلفزيون المصرى، مؤكدًا إنه ولد بمدينة العريش، ليكون الأخ الأصغر لـ 9 أخوة لافتًا إلى أن والده كان يعمل فى مصلحة الجوازات بسيناء.





وقال الشريف، خلال حواره مع التلفزيون المصرى، مع الإعلامى أيمن عدلى : مرحلة الإعدادية كانت خلال حرب 1967، واحتلت العريش، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلى، نسف منزله فى سيناء لأن شقيقى كان ضمن أفراد المقاومة ضمن منظمة سيناء، وبالتالى إنتقلنا للقاهرة، واستمريت فى الدراسة حتى دخلت كلية الإعلام وكانت مسيرتى فى القاهرة.

وأكد دكتور سامى الشريف، إنه ثالث دفعة من خريجى كلية الإعلام، مؤكدًا أنه فى هذه الفترة كان هناك أساتذة كبار كونوا شخصية الطلاب وكان لهم الفضل فى هدفه ليكون أستاذ فى الجامعة.

ولفت إلى أنه تم تعيينه فى كلية الإعلام بعد تفوقه، مشيرًا إلى أنه كان سابع معيد يتم تعيينه فى كلية الإعلام.

وعن اختياره ليشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد أحداث 2011، قال الشريف، إنه تم التواصل معه لمعرفة وجهة نظره فى استمرار وزارة الإعلام من عدمه، "وكنت أرى أنه لا يوجد فارق ولكن يجب أن يكون هناك صلاحيات للمجلس الأعلى للإعلام".

Advertisements

ثم تم التواصل معه مرة أخرى ليكون رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الفريق أحمد شفيق تواصل معه ليمسك حقيبة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون مؤكدًا أنه تم تعيينه رئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وقائم بعمل وزير الإعلام، فى فترة صعبة من عمر الوطن.