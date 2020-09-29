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الأوقاف توزع 10 آلاف زى أزهرى على الأئمة خلال أكتوبر

0 نشر
فهمى غالى 2020-09-29 21:19 0 تبليغ

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وبحسب بيان للوزارة، سيتم توزيع الزى كاملًا على جميع الأئمة قبل نهاية العام المالى الحالى، وسيتم التوزيع بمقر المديريات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

ودعت الوزارة مديرى المديريات تنظيم ذلك تحت مسؤوليتهم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأئمة ومديرياتها على الموقع تباعًا.

 

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