نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

طقس غدا الأربعاء:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي أنحاء متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

طقس يوم الخميس المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس المقبل يشهد مائل للحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة علي. جنوب سيناء، كما تكون الامطار متوسطة الي رعدية علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد يصاحبها رياح مثيرة للأتربة.

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طقس يوم الجمعة المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الجمعة المقبل مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الجمعة المقبل، التي تتمثل في وجود شبورة صباحًا مصحوبة برياح معتدلة نشطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

