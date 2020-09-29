نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القباج" تزور مركز التأهيل للبنين والفتيات من ذوي الإعاقة بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، رفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز التأهيل الشامل للبنين والفتيات من ذوي الإعاقة بمركز الفتح.

وافتتح الجانبان وحدة للتدريب والتشغيل بالمركز وذلك ضمن فعاليات برنامج فرصة وضمن التدخلات والبرامج المقدمة في محافظة أسيوط.

ويضم المركز مجموعة من الأنشطة منها معرض للمنتجات الأسرية (ملابس ومشغولات يدوية ومفروشات للمنزل)، كما تفقد الجانبان ورشة لإنتاج الكمامات بأسعار مخفضة ينتجها أبناء وفتيات المركز بأسعار في متناول المواطنين وذلك في إطار مشاركة المركز في التصدي لجائحة كورونا.

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وعلى هامش الزيارة عقدت القباج جلسة مع عدد من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وقدمت لهم الشكر على ما يقدموه من دور كبير في توعية السيدات بعدد من القضاية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت القباج إن الوزارة استطاعت زيادة العوائد للرائدات الريفيات من ٣٥٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه، مع إمكانية خصم ٩٠ جنيه للتأمين عليهن، مضيفة أن شباب الخدمة العامة يأدون دورا وطنيا لخدمة مصر، وساهموا بمجهود كبير في سد الهجز الوظيفي، ليصل عدد المكلفات من ٣٨ عند توليها المنصب الوزاري إلى ١٣٠ الف مكلفة.

وأضافت القباج أن تغيير الوعي من سلبي لإيجابي قضية وطنية، وقالت للرائدات والمكلفات: "وعي المجتمع في أيديكم أنتم، ووعي المجتمعات المحلية أمر ضوروي، نحتاج للعمل على التوعية فيما يخص الصحة والتعليم ومواجهة التعاطي والإدمان".

وتابعت: "أنتم خير من يُولّى في توعية المجتمع، ونحاول تحسين ظروف عملكم، أشكركم على هذه المهمة، والرسالة أمانة، نحن وكلاء التغيير في هذا المتجمع وهذه رسالة سامية".