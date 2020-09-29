النيابة تأمر بحبس المتهم بهتك عرض طفل وتشدد على ضرورة عدم تداول الفيديو

وذكر بيان النيابة، اليوم الثلاثاء، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير فيما تُدُاول أن الواقعة بـمنطقة القاهرة الجديدة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات فى الواقعة.

وتابع : "أن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجنى عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجارى بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادى والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته فى اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا، وقد شهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها فى التحقيقات".

وبسؤال النيابة للطفلَ المجنى عليه قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا فى التحقيقات.

وشاهدت النيابة المقطعَ الذى تُدُاول من تفريغ كاميرا المراقبة التى سجلته، وتبين من الاستعلام الوارد من الإدارة العامة للمرور أن السيارة المنسوبة للمتهم فى المقطع مملوكة له.

وانتدبت النيابة الطبيبَ الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه بيانًا لأى آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه فى المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

Advertisements

وتُشدِّد النيابة العامة بمناسبة تلك الواقعة على ضرورةِ منع تداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعى، حتى وإن كان الغرض حسنًا من تداولها، فتقديمها إلى النيابة أو جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التى تكشف عنها، أَوْلَى من عرضها على العامة من غير المتخصصين، مما يحافظ على حرمة حياة المجنى عليهم وخصوصيتهم، ويضمن حسن سير العدالة وعدم المساس بسلامة التحقيقات.