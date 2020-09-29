نعت نقابة الصحفيين، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، لتفقد الكويت الشقيقة والأمة العربية والإنسانية كلها واحدا من أبرز رموز الدبلوماسية وقادة السياسة وحكماء السلام الذين يندر تكرارهم.

وقال مجلس نقابة الصحفيين - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - إن أمير الكويت الراحل زعيم وطني وعربي كبير قاد بلاده بحكمة بالغة وسط أنواء وأزمات عاصفة أحاطت بالمنطقة والإقليم لسنوات طويلة، وبذل جهودا هائلة لتحقيق الوفاق والسلام بين مختلف الأطراف فيهما، وكان دوما وهو يقوم بكل هذا يضع نصب عينيه المصالح العربية العليا المشتركة. ولقد ظلت مصر محلا لاهتمام خاص من القائد الكبير الراحل، حيث لم يدخر جهدا ولا إمكانية للوقوف بجانبها في كل الأوقات الحرجة التي مرت بها في السنوات الآخيرة.

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن خالص عزائه للشعب الكويتي الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر، والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

وتقدم المجلس بالعزاء لأمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، داعيا الله - سبحانه وتعالى - أن يُسدد خطاه؛ ليواصل مسيرة الكويت، نحو النهضة والتقدم والازدهار..

كما تقدم مجلس نقابة الصحفيين بخالص العزاء لرئيس ومجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية والزملاء الصحفيين أعضائها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الصحفيين تنعى أمير الكويت الراحل: كان من أبرز رموز حكماء... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.