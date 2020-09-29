مصر تُعرب عن خالص تعازيها لأوكرانيا في ضحايا تحطم طائرة  

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي في ضحايا حـادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني، مما أسفر عن وفاة ٢٦ وإصابة شخص.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أوكرانيا في ذلك الحادث الأليم، واعربت عن املها في سرعة الشفاء للمصاب، وأشار البيان إلى ثقة مصر في تجاوز الشعب الأوكراني الصديق لهذا الموقف الصعب.

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