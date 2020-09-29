الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان لافتتاح دور الانعقاد السادس

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم (570) لسنة 2020 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الثانية عشرة صباح يوم الخميس 14 من صفر سنة 1442 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

وفى هذا الإطار أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.