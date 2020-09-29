"فيتو": أكذوبة قناة الشرق الإخوانية جزء من المؤامرة المستمرة ضد مصر

دأبت جماعة الإخوان الإرهابية عبر أذرعها الإعلامية على ترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية والإعلام الوطني لتحقيق أغراض خبيثة تخدم مؤامرات الجماعة ضد الوطن وتحقق أهداف بعض الدول المعادية.
وقد تفاجأت مؤسسة "فيتو" بترويج الجماعة عبر أحد أذرعها الإعلامية وهي قناة الشرق أكذوبة حول حجب مقال الكاتب محمد سمير بعد نشره على البوابة الإلكترونية لفيتو.
وتؤكد "فيتو" أن ما روجته القناة الإخوانية الممولة من قطر والتي تبث من تركيا غير صحيح جملة وتفصيلا وليس إلا مجرد اكذوبة سخيفة في سياق مؤامرات الجماعة المستمرة بدعم مخابراتي أجنبي ضد مصر كما تأتي في ظل تصدي الإعلام الوطني المصري الأكاذيب الجماعة خاصة أن "فيتو" كانت في طليعة الصحف التي تصدت لحكم الإخوان حتى أسقطهم الشعب في ثورة 30 يونيو.
وأوضح "فيتو" أن مقال الكاتب محمد سمير منشور في العدد الأسبوعي لجريدة فيتو الموجود بالأسواق وأن موعد نشر هذا المقال بالبوابة الإلكترونية هو يوم الخميس المقبل كما جرت العادة في نشر مقال الكاتب أسبوعيا.
ومن المهم التأكيد على أن "فيتو" وكتابها يضطلعون بدورهم الوطني ولا رقيب عليهم إلا ضمائرهم انطلاقا من حرصهم على مصالح الوطن.
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