عمرو موسى: الشيخ صباح الأحمد كان حاكما مستنيرا مرنا  



قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن رحيل الشيخ صباح الأحمد احزنني كثيرا، فهو حاكما مستنيرا مرنا، وينشر الود حوله.

وأضاف عمرو موسى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه كان دائما على الجانب الصحيح في التاريخ، واذكر له أنه بادر باقتراح عقد قمة عربية لمناقشة الموضوعات التنموية الاقتصادية، التي يتطلب فيها تعاون لرفع مستوى الشعوب، وفتح باب التقدم الاقتصادي.

وأشار إلى أنه ساهم في انشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم العربي كله، وكان هو أول من وضع رأس المال في هذا الصندوق، وفتح الأعمال أمام صغار رجال الأعمال، وكان يدعم التعاون العربي المشترك بين الدول العربية وكان الشيخ صباح الأحمد على رأس اقطابه.

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: أذكر صمود الشيخ صباح الأحمد في وجه الغزو العراقي، وكان له صمودا واضحاً، وكان يستمع إلينا باهتمام، ويعطي فرصة للطرح والتعديلات والشروط السهلة، بينما كان وفد العراق في هذا الوقت غير قادر على الاستيعاب، وكان لديه المقدرة الدبلوماسية للاستفادة من طلب عدد من الدول العربية إعادة النظر في القضايا.