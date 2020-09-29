مواطن بقرية «الكداية» يرد على اتهامات الإخواني معتز مطر: دمك بيجري فيه الخيانة.. وتحيا مصر

رد المواطن أيمن محمد معوض، وشهرته «أيمن أبو معوض»، أحد سكان قرية الكداية التابعة لمركز أطفيح في الجيزة، على الاتهامات التي وجهها له المذيع الإخواني معتز مطر، عبر قناة مكملين الإخوانية، التي تبث من تركيا.

وقال المواطن في مقطع فيديو:« أنا واقف جنب جيش بلدي وشرطة بلدي ضد الجماعة الإرهابية، علشان بدافع عن بلدي، وشتميتكم ليا وسام على صدري، وأهل الكداية لكها رجالة وواقفة مع جيشها وشرطتها وواقفة مع بلدها، ومش هتدفن في أرض مصر الطاهرة، لأن دمك بيجري في الخيانة، وهاقولك الكلمة اللي بتوجعوكوا كلكوا: «يحيا الجيش تحيا الشرطة تحيا مصر». Advertisements

وتعرض أبو معوض، للسب والشتم من قبل المذيع الإخواني، متهما إياه بالبلطجة وإتجاره في الآثار، وإحضاره مأكولات للخدمات الأمنية المعينه بالقرية، قبل أن يرد عليه الأول بمقطع فيديو، اختتمه بجملة:«تحيا الجيش تحيا الشرطه تحيا مصر». وعبر المواطن أبو معوض، خلال المقطع، عن احترامه للقوات المسلحة والشرطة ونعته بالخائن، وأنهى حديثه بجملة: «يحيا الجيش تحيا الشرطة تحيا مصر».