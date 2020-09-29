الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.
وينعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بعد غد الخميس لافتتاح دور الانعقاد السادس في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس أول شهر أكتوبر.
وجاءت الدعوة للانعقاد بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.
وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.
وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
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