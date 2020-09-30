صور .. وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان مشروعات للمرأة المعيلة  

وزعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها عصام سعد محافظ أسيوط، 17 مشروعا ضمن برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية 206 ألف جنيه فضلاً عن جهاز عروسة مقدمة من عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك خلال احتفالية بديوان عام المحافظة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا.





جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة، والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأسر المستحقة الأولى بالرعاية.

شهدت الاحتفاليه توزيع عدد من الأجهزة كـ "ديب فريزر، وماكينات خياطة وسرفلة، بقالة" وجهاز عروسة فضلاً عن بضاعة وأقمشة ومستلزمات خياطة وترابيزة قص ودولاب لكل منهن مقدمة من مؤسسة مصر الخير بتمويل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNB وجمعيات أهلية كـ "الفنون والثقافة وتنمية المجتمع، إيد على إيد بساحل سليم، وجمعية شريكة مع هيئة بلان" وذلك لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات لجعلها أسرة منتجة تدر دخلاً وقادرة على الانتاج حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

وتفقدت الوزيرة والمحافظ والوفد المرافق لهما، معرض الحرف التراثية ومنتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة بديوان عام المحافظة، والذى يضم منتجات الأسر المنتجة تمثل الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل الكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والجلود والخزف والحلى والإكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التى تعكس صورة التراث المصرى فضلاً عن تفقد معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات والمخبوزات "حلويات" وإعادة تدوير المخلفات المختلفة وذلك بمشاركة جمعيات أهلية شريكة.

وأشادت الوزيرة بما تقدمه المؤسسة والجمعيات أهلية والمجتمع المدنى من خدمات للمواطنين بمختلف المحافظات خصوصا فى القرى الأكثر احتياجاً وتحديداً للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة وجعل أسرتها منتجة وتوفر فرص حقيقية للعمل والإنتاج والانتقال من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة.

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وأوضحت أنه يتم تنسيق الجهود بين جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للفئات الأكثر احتياجاً لتوفير الحماية وحياة أفضل لفئات معينة من المجتمع ورفع العبء عن كاهلهم من أجل مستقبل أفضل معربه عن إعجابها بمنتجات معرض المنتجات الذى شهد التنوع فى المنتجات وتصميماتها متمنيه تنمية وتطوير مثل هذه المعارض بشكل دائم من أجل النهوض بالصناعة اليدوية المصرية التى تمثل التراث المصرى.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه جميع سبل الدعم وإزالة أى معوقات قد تواجه المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية خصوصا التى تقدم خدمات حقيقية على أرض الواقع بكل ربوع المحافظة داعياً الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للتعاون، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود بينهم لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خصوصا للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والعمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية المهمة لجميع المواطنين وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة لهم.



يذكر أن الجمعيات المشاركة فى معرض المنتجات هم جمعية الشابات المسلمات، وجمعية النور والأمل، وجمعية عطاء، وجمعية الهلال الأحمر، وجمعية الفتاة العصرية، وجمعية الفنون والثقافة، وجمعية البورة، وجمعية الأسر المنتجة، وجمعية الإسراء ببنى محمد، وجمعية النسائية، وجمعية البسملة بدوينة، وجمعية جزيرة الساحل، وجمعية المحافظة على القرآن الكريم بجحدم، وجمعية فرصة بالساحل، وجمعية أحباب الله بدرنكة، وجمعية البسملة بدوينة.