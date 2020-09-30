نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إلغاء شهادة 15% .. تعرف على أعلى أسعار للفائدة في بنكي الأهلي والمصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر وقف شهادات ال15% لمدة سنة وهي كانت أعلى عائد على شهادة في البنك، ويذكر أن هذه الشهادة قد حصلت على 383 مليار جنيه منذ إصدارها، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أعلي أسعار للفائدة للشهادات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

البنك الأهلي المصري :

الشهادة البلاتينية : الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه لمدة 3 ثلاث سنوات ويبلغ العائد لها 12% شهري و12.25 ربع سنوي، ذات عائد ثابت طول وتتيح هذه الشهادة الاقتراض بضمانها ، ولا يمكن استرداد قيمتها قبل ستة أشهر ويمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للشروط السارية والمعلنة من قبل البنك.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:

الحد الأدنى للشراء 1000جنيه لمدة ثلاث سنوات ويبلغ سعر العائد 9.5% ربع سنوي نوع العائد متغير، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة، ولا يمكن استرداد قيمتها قبل مضي ستة أشهر .

الشهادات الخماسية ذات العائد الشهري :

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه لمدة خمس سنوات ويبلغ سعر العائد 11% شهريا ثابت، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة، ولا يمكن استرداد قيمتها قبل مضي ستة أشهر ، والشهادة اسمية لا يجوز تحويلها أو تداولها او رهنها.

شهادة المجموعة أ ذات العائد المجمع:

فئة الشهادة 100 جنيه لمدة عشر سنوات ذات فوائد تراكمية سعر العائد 10.25% ،ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي ستة أشهر ، وتتميز أنها ذات عائد مجمع في نهاية مدة الشهادة .

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شهادة المجموعة ب ذات العائد الشهري :

فئة الشهادة 1000 جنيه لمدة سنة تصرف بشكل دوري شهريا ويبلغ سعر العائد 10.25% ،ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي ستة أشهر .

شهادة المجموعة ب ذات العائد السنوي:

فئة الشهادة 500 جنيه مصري لمدة سنتين تصرف بصورة دورية كل ثلاثة اشهر سعر العائد 10.5% ذات فائدة ثابتة، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي ستة أشهر، ويتم تجديد الشهادة تلقائيا ما لم يتم سحب قيمتها.

ثانيا بنك مصر:

شهادة القمة :

فئة الشهادة 1000 جنيه لمدة ثلاث سنوات بعائد 12% وتصرف بصورة شهرية.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير:

فئة الشهادة 1000 جنيه لمدة ثلاث سنوات ذات عائد ربع سنوي متغير بمعدل 9.5%

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي :

فئة الشهادة 673 جنيه لمدة خمس سنوات بعائد تراكمي 8.25%.