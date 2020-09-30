في مائدة مستديرة: شركات الطاقة المتجددة متفائلة بمستقبل القطاع رغم تباطؤ الطلب وكورونا

شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها شركة “ميديا أفنيو "تحت عنوان “الاستثمار في طاقة الرياح.. من هنا تبدأ الاستدامة"، برعاية الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تفاعلًا كبيرًا من صناع القرار في الحكومة ومسئولي القطاع الخاص والمستثمرين بمجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها.

وقال المشاركون في المناقشة إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا نحو تنويع مصادر إنتاج الطاقة واستدامتها وفتحت المجال أمام الشركات والقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتوطين الصناعة، لكنهم طالبوا بتسريع وتيرة الإجراءات والقوانين التي مازالت في إطار التجهيز مثل “المنتج المستقل” الذي يتضمن تنفيذ المستثمر لمحطة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة ويبيع الإنتاج لأي عميل آخر، وكذلك تفعيل بعض الضوابط المنظمة للاستثمار في قانون “صافي القياس”.

وأوصى المتحدثون في المائدة المستديرة بضرورة الاهتمام بخطط التنمية ووضع الفرص والمشروعات المقرر تنفيذها أمام المستثمرين للمشاركة في تنفيذها، وكذلك الاستفادة من القدرات الهائلة المنتجة في تبادل الطاقة مع الدول العربية وتغذية المشروعات القومية.

واقترح المتحدثون أن يتم استغلال الطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر إلى جانب السيارات الكهربائية، خاصة وأنه رغم تباطؤ الطلب إلا أن السوق كبير ومفتوح، وطالبت شركات النقل بالسماح بدفع رسوم “كارتة الطريق” إلكترونيًا .

Advertisements

وقد شارك في المائدة المستديرة، المهندس إيهاب اسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس ايمن السعد، المدير التنفيذي لشركة سيمنس جاميسا في مصر، والمهندس محمد نديم، مدير عام الشركة الوطنية لأعمال النقل «نوسكو» والمهندس منصور بريك، رئيس مجلس إدارة شركة الهندسية للحاويات، وأحمد غنيم ممثلًا عن شركة EWA Group، المهندس أحمد الديب، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للمعدات، ويدير الحوار المهندس صلاح إبراهيم، وكيل شركة فيستاس في مصر.

وعلق المهندس إيهاب اسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بأن إســتراتيجية الطاقة المتكاملة التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعكس طمــوح مصــر بــأن تصبــح نقطــة مركزيــة علــى خارطــة الطاقــة، ومن شأنها أن تصــل بيــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا عبــر تعزيــز ترابـط شـبكة الكهربـاء فـي المنطقـة العربيـة وخارجهـا، حيث أن مصر تمتلـك العديـد مـن مـوارد الطاقـة غيـر المسـتغلة؛ مثـل طاقـة الريـاح والطاقـة الشمسـية.

ومن جانبه قال المهندس ايمن السعد، المدير التنفيذي لشركة سيمنس جاميسا في مصر: "هناك عوامل كثيرة مؤثرة يمكن أن تتحكم في أسعار الطاقة، قمنا بإنشاء مركز تدريب على أعلى مستوى في العين السخنة من أجل تنمية العاملين في هذا القطاع بأسم " سيمينس أكاديمي"، حيث أننا لاحظنا أن العمالة المؤهلة قليلة في مصر.

وبالتحدث عن أوجه مساهمة الشركات اللوجستية في نقل توربينات ومعدات مشروعات الرياح، ودور الخدمات اللوجستية في التخطيط المسبق لمشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية تطوير أداء الشركات العاملة بالقطاع.