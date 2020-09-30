طقس اليوم الأربعاء : حار نهارا لطيف ليلا.. وعظمى القاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا (على السواحل الغربية)، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.





ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، معتدل ليلا على جنوب سيناء.

ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، لطيفًا ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 33 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 36 23

بورسعيد 31 26

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 25

نخل 35 19

نويبع 36 28

طابا 34 27

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

إدفو 41 27

أبو سمبل 42 26

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 28

حلايب 34 27

رأس حدربة 36 28