موجز السوشيال ميديا| وائل جسار ينعي أمير الكويت وخالد النبوي يوجه رسالة دعم لـ لاعبة التنس ميار شريف

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد الشرنوبي وهو يرقص ويغني لزوجته احتفالا بعيد ميلادها.

وظهر محمد الشرنوبي وهو يرقص مع زوجته رندا في احد الأماكن المخصصة للسهر الليلة وسط تصفيق من الحضور.

حرص الفنان وائل جسار على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا امس الثلاثاء .

ونشر وائل جسار صورة للراحل، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وعلق عليها قائلا "رحم الله امير الكويت الشيخ صباح احمد الصباح صاحب الايادي البيضاء الى جنة الخلد".

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احتفل الكابتن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاد صديقه بالفريق حمدي فتحي.

ونشر حسين الشحات عبر خاصية استوري بحسابه بتطبيق انستجرام صورة له مع حمدي فتحي وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

ساند الفنان خالد النبوي لاعبة التنس المصرية ميار شريف بعد توديعها بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس) من الدور الرئيسي للبطولة

ونشر خالد النبوي صورة اللاعبة عبر حسابه بإنستجرام وعلق عليها قائلا "‏برافو ميار شريف.. مكسب كبير قادم بإذن الله".