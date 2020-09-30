وفاة أمير الكويت تتصدر اهتمامات صحف اليوم

تصدرت وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أمس وأخبار الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "أمير الكويت في ذمة الله"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت توفي أمس عن عمر يناهز 91 عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء والتميز في سبيل رفعة شعبه وأمته.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، قائلا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدا من أغلى رجالها، معربا عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن الرئيس السيسي وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس".

ولفتت إلى أن رئاسة الجمهورية نعت في بيان لها أمس الأمير الراحل، وجاء في نص البيان "تنعي مصر ببالغ الأسى سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيما عظيما من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي توفر الوحدات السكنية للمواطنين والمزودة بكافة الخدمات بما يساهم في الارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية . مشيرا إلى أهمية استمرار تجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطط مشروعات الإسكان الاجتماعي في القاهرة، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات الإسكانية التي توفر الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين والمزودة بكافة الخدمات بما يساهم في الارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية، استمرارًا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة ‏محافظات الجمهورية.

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وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.

وتحت عنوان "النهوض بقطاع الصحة .. وخطة لمضاعفة الإنتاج الحيواني"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بقطاع الصحة .موضحة أن ذلك جاء خلال زيارة مدبولي التفقدية أمس لكفر الشيخ والتي تفقد خلالها عدة مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظة.

وأضافت أنه خلال تفقده مستشفى الطوارئ التابعة لجامعة كفر الشيخ الذي جرى إنشاؤه بتكلفة نحو ملياري جنيه، ومركز الأورام التابع لوزارة الصحة الذي تقترب تكلفته من مليار جنيه، قال رئيس الوزراء "نحن في هذا الصدد نتحدث عن صرحين طبيين عظيمين تصل تكلفتهما على الدولة 3 مليارات جنيه".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس وجه كذلك بمضاعفة التمويل المخصص لمشروعات الإنتاج الحيواني مثل مشروع البتلو والذي تنفذه وزارة الزراعة حيث تم البدء فيه بضخ مليار جنيه تمت مضاعفته إلى ملياري جنيه ، ونستهدف مضاعفته إلى أربعة مليارات جنيه خلال لفترة المقبلة.

وتحت عنوان "القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة إس 44 "، ذكرت "الأهرام" أن القوات البحرية احتفلت بتدشين الغواصة الرابعة "إس 44" من طراز "1400 – 209" الألمانية الصنع والتي ستنضم قريبا إلى ترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة "كييل الألمانية" .

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم بـ2,4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من غد الأول من أكتوبر ودون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ، على مستحقاتهم.

وأوضح أن التكلفة ألإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس تقدر بـ25 مليار جنيه منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات أكتوبر و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وفي شأن أخر، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد المعيط وزير المالية أكد أنه سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ"كروت ميزة"، المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات ATM والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية pos ، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.