السكة الحديد: بدءا من اليوم.. مد سير قطار 1004 لأسوان بدلا من أسيوط

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه سيتم بداية من اليوم الأربعاء مد مسير قطار 1004 روسى درجة عادية إلى أسوان بدلاً من أسيوط، بحيث يقوم من محطة القاهرة فى 9:30 صباحا ويصل أسوان 11:10 مساءً.





وأفادت الهيئة فى بيان نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بأن القطار سيقف بمحطات الجيزة وبنى سويف والمنيا وملوى وأسيوط وطما وطهطا وسوهاج وجرجا والبلينا ونجع حمادى وقنا والأقصر وأرمنت وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم امبو وأسوان.

وذكرت هيئة السكة الحديد أنه اعتبارا من غدٍ الخميس سيقوم قطار 1005 روسى درجة عادية من أسوان 11:30 صباحا ومن المنيا الساعة 9:25 ليلا ليصل القاهرة الساعة 12:50 ليلا، ويقف بمحطات "كوم امبو وإدفو وأرمنت والأقصر وقنا ونجع حمادى وسوهاج وطهطا وأسيوط وملوى والمنيا ومغاغة وبنى سويف والواسطى والجيزة والقاهرة".

وأضافت الهيئة أنه يترتب على ما سبق تعديل بعض المواعيد بحيث يقوم قطار 710 ركاب المنيا/ أسيوط من المنيا 11:40 صباحا بدلا من 11:55 صباحا، وسيصل قطار 80 مميز القاهرة/ أسوان إلى المنيا الساعة 1:25 ظهرا ويقوم منها 1:30 ظهرا، وسيقوم من أبو قرقاص الساعه 1:50 ويقوم من أسيوط 4:05 عصرا.

كما سيقوم قطار 777 سوهاج/ القاهرة يقوم من الواسطى الساعة 11:38 مساءً، ويقوم قطار 81 مميز أسوان/ القاهرة من أسيوط 7:30 مساءً بدلا من 7:05 مساءً، كما يقوم من أبو قرقاص الساعة 9:30 ليلا.

وأشارت الهيئة إلى أنه عدا ما سبق فإن جميع مواعيد القطارات تبقى كما هى دون تغيير.