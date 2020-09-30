نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يعقدان اجتماعا لمناقشة دعم برامج "فرصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إجتماعا بعدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع لمناقشة سبل دعم برنامج فرصة أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي.

واستعرضت القباج استراتيجية الوزارة نحو التمكين الاقتصادي، قائلة إن الوزارة تسير في طريقها نحو إنشاء ورش إنتاجية للأبناء في مؤسسات الرعاية، وتسعى في الفترة المقبلة لتقديم خدمة للمستفيدين في هذه المؤسسات إلى جانب وجود شق استثماري، وتعمل على تأهيل الأبناء في المؤسسات لسوق العمل، وكذلك تعمل على توفير فرص تأهيل وتدريب لنحو مليون شخص من الشباب الحاصلين على الدعم النقدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب المرفوضين من الدعم النقدي.

واتفق الجانبان على أن يوفر اتحاد الجمعيات بما لديه من ٦٥ جمعية شركات ومصانع في المدن الصناعية الجديدة وظائف للمستفيدين من برنامج فرص، وإمكانية إدارة مراكز التكوين التاهيل والتدريب بالشراكة بين الوزارة والجمعيات.

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كما اتفقا على إمكانية إنشاء وحدات إنتاجية لعدد متنوع من الصناعات بالشراكة مع بعض المصانع والجمعيات التابعة لها على أن تكون البداية من محافظة أسيوط.

وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين توفير الدراسات التي يقوم بها الاتحاد على السوق واحتياجاته في المحافظة للوزارة، وإمداد الوزارة بالمعلومات عن المهارات المطلوبة في المصانع وفرص التطوير لديهم.

من جانبه، أشاد محافظ أسيوط بفكرة برنامج "فرصة" الذي يتسق مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ رؤية مصر2030 وتحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه البرامج وتقديم خدمات مختلفة للمواطنين وفئات المجتمع المختلفة خاصة معربًا عن سعاداته بإطلاق وحدة للتدريب والتوظيف بالمحافظة بهدف الوصول إلى مجتمع متضامن ومنتج يوفر العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية ويعمل على تنسيق الجهود بين القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.