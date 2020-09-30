وزير الطيران المدنى يبحث مع سفير السنغال تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمكتبه أمس الثلاثاء السيد إيلى سى بيى سفير دولة السنغال لدى مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات النقل الجوى، وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.





وأوضح بيان صادر عن وزارة الطيران، اليوم الأربعاء، أنه خلال اللقاء رحب وزير الطيران بسفير السنغال، مؤكدا حرص الدولة المصرية على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية واستعداد وزارة الطيران المدنى المصرى لتقديم الخبرات المصرية فى مجالات التدريب والصيانة وإدارة المطارات والبنية التحتية وغيرها، كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وداكار والتى تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء.

وأعرب السفير السنغالى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدا تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وخصوصا فى مجال الطيران المدنى وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية فى هذا المجال.

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