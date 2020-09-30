القاهرة الجديدة تبدأ غدا تسليم الأراضى الأكثر تميزا فى حى الأوركيد

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، غدا الخميس، الأول من أكتوبر، تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزا بمناطق ( A – D – C - B)، فى حى الأوركيد (الألف فدان سابقًا)، وحتى الخميس17 ديسمبر المقبل.





وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس أمين غنيم، أنه على المواطنين الفائزين بقطع الأراضى بتلك المناطق التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وكل المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وقال غنيم، فى بيان، إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالمنطقة (A) من 1 : 18، يوم الخميس 1/10/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الأحد 4/10/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الاثنين 5/10/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الثلاثاء 6/10/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأربعاء 7/10/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الأحد 11/10/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الاثنين 12/10/2020، والقطع من 127 : 144، يوم الثلاثاء 13/10/2020، والقطع من 145 : 162، يوم الأربعاء 14/10/2020، والقطع من 163 : 180، يوم الخميس 15/10/2020، والقطع من 181 : 199، يوم الأحد 18/10/2020.

وأضاف غنيم، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالمنطقة (D) من 1 : 18، يوم الاثنين 19/10/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الثلاثاء 20/10/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأربعاء 21/10/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الخميس 22/10/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأحد 25/10/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الاثنين 26/10/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الثلاثاء 27/10/2020، والقطع من 127 : 144، يوم الأربعاء 28/10/2020، والقطع من 145 : 162، يوم الأحد 1/11/2020، والقطع من 163 : 180، يوم الاثنين 2/11/2020، والقطع من 181 : 193، يوم الثلاثاء 3/11/2020.

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وبين رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالمنطقة (C) من 1 : 18، يوم الأربعاء 4/11/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الخميس 5/11/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأحد 8/11/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الاثنين 9/11/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الثلاثاء 10/11/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الأربعاء 11/11/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الخميس 12/11/2020، والقطع من 127 : 139، يوم الأحد 13/11/2020.

وقال إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالمنطقة (B) من 1 : 18، يوم الاثنين 16/11/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الثلاثاء 17/11/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأربعاء 18/11/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الخميس 19/11/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأحد 22/11/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الاثنين 23/11/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الثلاثاء 24/11/2020، والقطع من 127 : 144، يوم الأربعاء 25/11/2020، والقطع من 145 : 162، يوم الخميس 26/11/2020، والقطع من 163 : 180، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 181 : 198، يوم الاثنين 30/11/2020، والقطع من 199 : 216، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 217 : 234، يوم الأربعاء 2/12/2020، والقطع من 235 : 252، يوم الخميس 3/12/2020، والقطع من 253 : 270، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 271 : 288، يوم الاثنين 7/12/2020، والقطع من 289 : 299، يوم الثلاثاء 8/12/2020، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يومى الاثنين 14/12/2020، والخميس 17/12/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.