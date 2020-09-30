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مصر تدرس تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة والسنغال

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استقبل الطيار محمد منار وزيرالطيران المدني، إيلى سى بيى سفير دولة السنغال لدى جمهورية مصر العربية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى. 

وخلال اللقاء رحب وزير الطيران بسفير السنغال وأكد حرص الدولة المصرية على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية واستعداد وزارة الطيران المدنى المصري لتقديم الخبرات المصرية في مجالات التدريب والصيانة وإدارة المطارات والبنية التحتية وغيرها، كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وداكار والتى تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء.

ومن جانبه أعرب السفير السنغالى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكدًا تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وبخاصة في مجال الطيران المدنى وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية فى هذا المجال.

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