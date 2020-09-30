وزير الاتصالات يوضح لـ"دوت الخليج" قرار حظر تداول الأموال عبر البريد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قرار الهيئة القومية للبريد، حول حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال هو ليس أمرا جديدا وهدفه زيادة الوعى لدى المواطنين بهذا الشأن.

وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أنه على سبيل المثال لا يستطيع شخص ما وضع مبلغ مالى فى ظرف وإرساله عبر البريد، لافتا إلى أن إرسال كل ما هو نقدى له قواعده المحددة خاصة فى التداول عبر الحدود بين الدول.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية اجراء تنظيمي يهدف الى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل .الإرهاب وينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية