نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير: نقل البضائع بالسكك الحديد يساهم في خفض أسعار السلع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال توقيع بروتوكول لإنشاء شركة مشتركة بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة قطاع الاعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الهدف من إنشاء هذه الشركة هو تعظيم وتعزيز نقل البضائع عن طريق النقل بالوسائل المتعددة والذي سينعكس على خفض اسعار السلع والبضائع.

واضاف الوزير في كلمته أن نقل البضائع باستخدام قطاع السكك الحديد يمثل حاليا 1% من مجمل البضائع المنقولة وأن تنشيط النقل باستخدام السكك الحديد للوصول ل 5%.

وأكد وزيرالنقل، ان المنقول للبضائع بالسكك الحديد له مميزات وفوائد عديد منها الحفاظ على البيئة والحفاظ على الطرق والكباري من التعرض للانهيار نتيجة زيادة الحركة نقل البضائع عليها.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، لإنشاء شركة تخدم قطاع نقل البضائع في مصر، وذلك بحضور المهندس اشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء صلاح حلمي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.