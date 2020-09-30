نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آليات تقسيم صرف معاشات أكتوبر علي أيام متفرقة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، علي إنه بناء علي توجيهات السيدة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم التنبيه علي الفروع بالالتزام بآلية تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من بداية الشهر بشكل يحقق عدم التكدس داخل الفروع ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها واصحاب المرتبات والنفقات.
وأفاد عشماوي إنه سوف يتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقًا للشرائح المعلن عنها، حيث سيتم الصرف للشريحة الأولي يومى الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من اكتوبر ولذلك للاقل من الف جنيه والصرف للشريحة الثانية الاكثر من الف جنيه وحتي الفين جنيه يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر.
وأشار عشماوي إلي أن البنك يتيح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات بجانب الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في كافة انحاء الجمهورية، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري، وذلك حرصا علي سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع هذا بجانب خدمة صرف النفقة بالمحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة وسرعة وصول الخدمة له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آليات تقسيم صرف معاشات أكتوبر علي أيام متفرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.