نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل توقيع بروتوكول إنشاء شركة مشتركة لنقل البضائع عبر السكة الحديد في المقال التالي
واوضح ان هذه الشركة ستساهم في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلي الداخل حيث ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلي المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وأضاف الوزير أنه سيتم اسناد ادارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى ادارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختيارة بناءا على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، على ان يتم اعداد كراسة الطرح بشانها باتفاق الطرفين.
جاء ذلك حيث شهد وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام بشأن انشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع حيث قام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر – رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
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