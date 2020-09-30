نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران المدني يلتقي سفير السنغال لدى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمكتبه أمس السيد إيلى سى بيى سفير دولة السنغال لدى جمهورية مصر العربية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.



وخلال اللقاء رحب وزير الطيران بسفير السنغال وأكد على حرص الدولة المصرية على مد أواصر التعاون وتوطيد العلاقات مع جميع الأشقاء داخل القارة الإفريقية واستعداد وزارة الطيران المدنى المصري لتقديم الخبرات المصرية في مجالات التدريب والصيانة وإدارة المطارات والبنية التحتية وغيرها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وداكار والتى تعد من الأسواق الواعدة داخل القارة السمراء.



ومن جانبه أعرب السفير السنغالى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكدًا على تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وبخاصة في مجال الطيران المدنى وأهمية الإستفادة من الخبرات والتجارب المصرية فى هذا المجال.