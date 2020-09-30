نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية تعلن عن بدءًا صرف معاشات شهر أكتوبر 2020 م في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت التأمينات الإجتماعية عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر أكتوبر الجاري 2020م ابتداءً من يوم 1 أكتوبر الشهر القادم 2020 م، ولذلك أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم (كوفيد-19).

التأمينات تقسم المعاشات إلى شرائح تجنباً التزاحم والتكدس:

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تقسيم المعاشات إلى شرائح تجنباً التزاحم والتكدس، أمام جميع المنافذ المخصصة لصرف المعاشات للمواطنين المستفيدين والمستحقين، وتم تطبيق ذلك خلال صرف المعاشات في الفترة الماضية، ولذلك تم الإعلان من قبل الهيئة القومية أن سوف يتم صرف المعاشات من منافذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ولذلك سوف يتم توضيح خطة صرف المعاشات خلال هذا الشهر.

ولذلك تؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أن موعد صرف المعاشات لشهر الجاري 2020م ولذلك تؤكد على أن من لايتخطي قيمة معاشهم 1000 جنيه مصري سوف يبدأ يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر الشهر القادم 2020م.

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وتم الإعلان على أن من تتراوح قيمة المعاشات الخاصة به أكثر من 1000جنية مصري وحتى 2000 جنيه مصري سوف يتم صرف المعاش الخاص به يوم السبت القادم الموافق 3 أكتوبر الشهر القادم 2020 م ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر الشهر القادم 2020 م

وأيضا على من يتخطى قيمة معاشاتهم 2000 جنيه مصري سوف يتم صرف معاشات يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020 م حتى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر الشهر القادم 2020 م

مواعيد الصرف لمن لم يقم بصرف المعاشات في الموعد المحدد:

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أن من لم يقم بصرف المعاش في المواعيد المحددة من قبل، سوف يتم صرف المعاشات ابتداءً من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2020 م ، ولذلك يقوم المستفيدين من المعاشات ان يتم عمليه القبض من خلال أحد المنافذ أو مكاتب البريد المصري، ولذلك تم الإعلان من قبل الهيئة القومية على أن الصرف ممكن من أي ماكينات الصراف الآلي لمن يملكون الكروت المخصصة وهذا ابتداءً من أول شهر أكتوبر 2020 م.

ومن الجدير بالذكر أن قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة عن حرص تذليل جميع الصعوبات تسهيلاً على أصحاب المعاشات المستحقين.