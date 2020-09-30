صور.. كامل الوزير يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع الأعمال العام

شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والخاص بإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع.





ووقع البروتوكول المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير إن هذا التوقيع يأتى فى إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل فى مصر للحفاظ على شبكة الطرق والكبارى الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة حيث تساهم هذه الشركة فى تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل فى مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلى الداخل.

وأوضح الوزير أن الشركة ستنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك وهو ما سيساهم فى عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصرى.

وأضاف أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وأن هدف إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من "جرارات، سكة، إشارات، قضبان" وإمكانات الشركة القابضة من "جرارات، شاحنات" بما يساهم فى تحقيق كيان إقتصادى قوى يساهم فى إحداث التنمية الشاملة ويساهم فى زيادة حجم المنقول الحالى من البضائع عبر السكك الحديدية والذى لايتجاوز 1% حاليا.

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وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الاصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع.

وأوضح أنه يتم نقل ملكية بعض الأصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة أولوية فى إنشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الاصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها مقابل الأصول المنقولة لها، كما يمكن لأى من الطرفين مساهمتة فى شركة المشروع بشكل نقدى، لافتا إلى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.

وأضاف الوزير أنه سيتم إسناد إدارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة يتم اختيارة بناءً على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال على أن يتم إعداد كراسة الطرح بشأنها باتفاق الطرفين.