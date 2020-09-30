عاجل.. السيسى يهنئ الأمير نواف الأحمد لتوليه مسؤولية الحكم بالكويت

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان له اليوم، إن الرئيس السيسى أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح فى استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التى حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما أكد الرئيس السيسى متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنيا لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.