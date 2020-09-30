الإسكان: البنك الدولى أشاد بأداء شركات المياه والصرف الصحى

وفى بيان رسمى نشره مجلس الوزراء على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، قال وزير الإسكان، إن البنك الدولى، إن برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية بمصر، سيركز خلال الفترة المقبلة على مواجهة التحديات الخاصة بتنفيذ العقود لتحقيق الوصلات المنزلية المستهدفة، مع دعم الإصلاحات الطموحة فى مصر، ضمن استراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وبناء القدرات، والتى تعتبر أساساً لضمان الاستدامة، وذلك فى ظل الإصلاحات التى قد بدأت بالفعل.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن البنك الدولى، أشار إلى أن البرامج القائمة على النتائج تُعد أداة لتحفيز الشركات وتضمين الإصلاحات المؤسسية، حيث إن برنامج SRSSP يقوم بأكثر من مجرد تمويل للوصلات المنزلية، فهو يساعد الحكومة المصرية على إعادة تشكيل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تحول نموذجى يعتمد على ربط التمويل بالنتائج.

وأضاف، أن برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية، فى مرحلته الأولى يهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم، بجانب المرحلة الثانية من المشروع بمحافظات المنوفية والغربية ودمياط، بتكلفة 600 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.