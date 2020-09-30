ملفات وتقارير مهمة على طاولة الحكومة فى اجتماعها اليوم

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين.





ويناقش مجلس الوزراء، أيضًا خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بكل المحافظات ضمن المعدلات الزمنية المحددة، وفى إطار التكليفات التى توجيهها للمحافظين وأجهزة الدولة المختلفة فى هذا الشأن ومنها التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والمنع التام لعدم البناء على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى. كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مظلة الضمان الاجتماعى واستمرار دعم العمالة غير المنتظمة فى القطاعات التى تضررت بسبب فيروس كورونا، والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام، خصوصت فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات، وإقامة المعارض الخاصة بتوفير كل المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة بكل المحافظات.

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