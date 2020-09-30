نبيلة مكرم تتابع تنفيذ المركز المصرى الألمانى للوظائف

تابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الموقف التنفيذى للمركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بمنطقة المعادى فى القاهرة، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا فى أقرب وقت، وذلك فى ضوء جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الأربعاء، أن السفيرة نبيلة مكرم أجرت جولة داخل أرجاء المركز واطلعت على كل إمكانياته ومرافقه، واستمعت إلى شرح واف حول تجهيزاته وفصول التدريب وغرف المشورة، فضلا عن مشاهدة عرض توضيحى لأهداف المركز ومهامه وطرق تنفيذها، وكذلك الحديث عن موقعه الإلكترونى المقرر إطلاقه قريبًا جنبًا إلى جنب مع صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بطاقم العمل من الوكالة الألمانية ووزارة الهجرة، وكذلك بالجهد المبذول من أجل أن يظهر المركز بهذه الصورة المشرفة، مؤكدة أنه يعتبر الأول من نوعه فى مصر ويستهدف بالأساس المساهمة فى تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبى الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن المركز يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل المصرى والألمانى، كما يعمل على دعم وإعادة إدماج المهاجرين المصريين العائدين إلى مصر وخلق فرص اجتماعية واقتصادية لهم فى وطنهم وتشمل مجالات عمل المشروع، فرص التدريب والتوظيف فى مصر وألمانيا، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، علاوة على أنه يعتبر أحد الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

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من جانبه، أعرب الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسى، عن امتنان فريق وزارة الهجرة بالتعاون المشترك مع الوكالة الألمانية بصدد إنشاء هذا المركز، مشيرًا إلى أنه مؤهل بشكل كبير لتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصرى، بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية فى مصر والخارج.

فيما عبر الجانب الألمانى، المتمثل فى أوفيه جيلين رئيس قطاع التنمية والتعاون بالسفارة الألمانية بالقاهرة، وأندرياس أدريان منسق وحدة التنمية الاقتصادية المستدامة للتوظيف بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، عن بالغ السعادة بالتعاون المشترك والتنسيق والتواصل الدائم مع وزارة الهجرة المصرية بصدد إنشاء المركز، الذى يشكل علامة فارقة فى التعاون المصرى الألمانى فى مجالات الهجرة والتوظيف والتنمية المستدامة.

ويُعد المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، باكورة التعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، بعد أن تم فيما بينهما توقيع العقد التنفيذى له فى يوليو الماضى، علاوة على أنه خرج إلى النور نتيجة لتضافر جهود عدد من الوزارات المصرية كالخارجية والتعاون الدولى والهجرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية.