الكهرباء: مد مهلة التقديم على عدادات كودية إلى نهاية أكتوبر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، لتنتهى 30 أكتوبر المقبل، بدلا من 30 سبتمبر الجارى.





وفى بيان رسمى، اليوم، قالت الكهرباء، إن ذلك يأتى بسبب الاقبال الشديد على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، وللتيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشياً مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات. أضافت: "على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020". وتلقت المنصة الإلكترونية أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالى 1.8 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

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