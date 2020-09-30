حسن راتب ينعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر: مؤسس الدبلوماسية الكويتية وعاشق لمصر وأمته العربية

حسن راتب يُبرز مقولة أمير الكويت الشيخ صباح الجابر : مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها ابداً

بمزيد من الرضا والتسليم ينعى د. حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون المحور والعاملين بها، والعاملين بجامعة سيناء أساتذة وطلاب ، والعاملين بمجموعة شركات سما ببالغ الحزن والأسى المغفور له حضرة صاحب السمو أمير الحكمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، مؤسس الدبلوماسية الكويتية ، الرجل الذى ظل أربعين عام على رأس وزارة الخارجية بالكويت والذى قال ان مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها ابداً

وتعرب شبكة تليفزيون المحور عن خالص التعازى لصاحب السمو الشيخ نواف صباح الأحمد الجابرالصباح ولى العهد ولدولة الكويت الشقية حكومة وشعبا ، وندعو الله ان يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته وان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان

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وقدمت قناة المحور تغطية خاصة عن فقيد الأمة العربية وعن عشقه لمصر وتتخللها لقاء سابق " صالون المحور الثقافى " والاحتفال بالعيد الوطنى لدولة الكويت وبحضور سفير دولة الكويت بالقاهرة ، حيث اكد د. حسن راتب اننى عندما اتكلم عن دولة الكويت الشقيقة فساكون متحيزاً لها ، حيث كانت بداية حياتى العملية بها ، وارتبطت بالأسرة المباركة الطيبة التى انشأت وحكمت الكويت وهى أسرة الصباح

واضاف راتب بان سمو الشيح صباح الأحمد كان وزير الخارجية وتجسدت الدبلوماسية العربية فيه واعطى ثراء دبلومسى لمنطقة الخليج ، وهو عميد الدبلوماسية العربية

وأشار راتب الى ان دولة الكويت ممثلة فى اسرة الصباح ترتبط بعلاقة وثيقة مع مصر منذ 1919 وحتى الان وهيا علاقة استراتيجية لها عمق عقائدى وفكرى وإنساني.