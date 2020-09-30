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مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

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 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء ، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس آخر مستجدات في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات . 

ويبحث أيضا موقف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات ، والتشديد على عدم إقامة اَي مخالفات بناء جديدة.

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