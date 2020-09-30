وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،ان الرئيس أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما أكد الرئيس على متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنيًا لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة للأمير نواف الأحمد لتوليه إمارة الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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