ورشة عمل حول إنتاج وخدمة وجودة ثمار نخيل البلح بالوادي الجديد

نظم المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للنخيل والمحطة الاقليمية التابعة لمركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بالوادي الجديد ورشة عمل حول اهم عمليات الخدمة التي تؤثر علي انتاج وجودة وتسويق ثمار نخيل البلح.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل، ان تلك الانشطة تأتي تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في تفعيل دور الارشاد الزراعي ونشر اخر ما توصلت اليه الابحاث العلمية وتطبيقها على ارض الواقع، تحت اشراف مباشر من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

، لافتا الى ان الورشة جاءت بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات العلمية والبحثية والتنفيذية بوزارة الزراعة لخدمة مزارعي النخيل بالوادي الجديد.

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واكد الدكتور محسن عبدالوهاب امين عام اكاديمية البحث العلمي بمحافظة الوادي الجديد، اهمية التعاون بين الجهات البحثية والادارات والجمعيات الزراعية، لتحقيق اقصى استفادة للمزارع.

وارتكزت ورشة العمل على عدد من المحاور منها: التوسع الافقي والرأسي في زراعة النخيل بالوادي الجديد، والاهتمام المتزايد سواء من الحكومة او المزارعين بقطاع النخيل بالوادي الجديد، فضلا عن اهم المشكلات التسويقية التي تواجه مزارعي ومصنعي التمور وكيفية التغلب عليها وكيفية زيادة الصادرات المصرية من التمور، والعمليات الفسيولوجية وتأثيرها على انتاج وجودة ثمار نخيل البلح وكيفية حل مشكلة الثمار المنخفضة الجودة والرديئة.

وشملت المحاور ايضا اهم الافات التي تصيب أشجار النخيل والطرق المثلى لمكافحتها، وتأثير عمليات الخدمة الارضية من ري وتسميد، وعمليات الخدمة الرأسية من تلقيح، تقويس، خف، تكييس، جمع، على زيادة الانتاجية وجودة التمور المنتجة، فضلا عن اهم المشاكل التي تواجه صغار المزارعين في تسويق المنتج الخاص بهم .