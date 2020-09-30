محافظ القاهرة يحدد المدة الزمنية لسكان المناطق العشوائية لاستلام وحداتهم السكنية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة حسن المعاملة مع المواطنين أثناء تلقيهم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح "محافظ القاهرة" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، أن المحافظة تتلقى الكثير من الشكاوي بخصوص سوء المعاملة من الموظفين، مشددًا بأنه لن يسمح بأي تقصير.
وشدد "عبدالعال" على سرعة إزالة المناطق العشوائية، ولابد ان تكون لجان الحصر موضوعية وتتم بكل حيادية ولم تنحاز لأي شخص على حساب الأخر.
وحدد "محافظ القاهرة" مدة زمنية لا تتعدى الـ٣ او ٤ ساعات لاستلام المواطن وحدته في السكن الجديد، قائلًا "مينفعش ينزل من بيته واحنا نتاخر عليه في التسليم".
وطالب رؤساء الاحياء ومديري المديريات بعقد لقاءات دورية مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها، لان المواطن لابد أن يشعر ان الدولة مهتمة به لانها مسؤليتنا أمام ربنا، مشددًا على حسن المعاملة واحترام المواطن في تيسير كافة الإجراءات.
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