انت الان تتابع تفاصيل خبر كاميرات المراقبة تكشف المستور.. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته لخيانتها أمام محكمة الأسرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أقام زوج مصري دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، حيث طالب بسقوط حقوقها الشرعية وأكد أنها قامت بأعمال نالت من سمعته وشرفه في المنطقة، وأنه أكتشف خيانتها له عبر كاميرات المراقبة الموجودة بالمنزل.

كاميرات المراقبة تكشف خيانة الزوجة

وأكد أنه خشى على حياته وحياة طفلته الصغيرة بسبب سوء عشرتها وتعرضه خلال الفترة الماضية للضرر الكبير منها ولا يستطيع العيش معها بالمعروف، وقدم جميع المستندات والتقارير الطبية التي تُثبت صحة كلامه بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمنزل.

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وأشار الزوج البالغ من العمر 36 عاماً أنها دمرت حياته بعد الوقوع في فخ الزواج منها، وأنه تعرض للخداع ونجحت في إخفاء تصرفاتها الحقيقية، وأنه حاول الهروب منها بسبب تلك الأعمال وإهمالها الحياة الزوجية بعدما وضعته في مواقف محرجة أمام جميع الأهل والأقارب.

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وأوضح الزوج أن أهلها هددوني بقبول تصرفاتها وقاموا بالاعتداء عليه وتم نقله للمستشفى، لذا قام أقام دعوى نشوز وبلاغ يتهمها بالزنا وإسقاط حضانة الطفلة بعدما تم حرمانه منها لمدة شهور من أجل الضغط عليه.