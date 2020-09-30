وزير الأوقاف: تفويت الفرصة على الإخوان والتعامل بحسم مع المخربين واجب شرعى

وأوضح جمعة، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن تفويت الفرصة على الجماعة الإرهابية يتحقق بأمرين مهمين، أولهما المواجهة الحاسمة على كل الأصعدة الفكرية والأمنية والقضائية، بغل أيدى العناصر الإرهابية المجرمة المخربة منها، عن الفساد والإفساد والتخريب والفوضى وعدم السماح لاستخدامهم سلاح المأجورين أو المستأجرين لإحداث الفوضى والتخريب.

وقال إن الأمر الآخر وهو السلاح الأهم فى مواجهة جماعة الإخوان وعناصرها الإجرامية ومن يدور فى فلكها من المستأجرين لهدم أوطانهم هو سلاح الوعى والتنبه لألاعيب هذه الجماعة وحيلها الآثمة وخططها المخربة، ومحاولة ركوبها أى موجة فئوية أو مطالب حياتية، فتتستر تحت ظلال المطالب الفئوية، وتعمل عبر صفحاتها الوهمية وكتائبها الإلكترونية على تهييج مشاعر بعض من لا يفطنون لخبثها ومكرها.

وأوصى وزير الأوقاف بضرورة التعامل بحسم مع كل مظاهر التخريب، وإعمال القانون مع كل خارج عليه مهما كانت كلفة إعمال القانون، وسرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية بكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو التأليب عليه أو إثارة الناس وتحريضهم على العنف، وتكثيف التوعية الإعلامية بمخاطر الجماعة وأغراضها الخبيثة ومحاولاتها المتكررة لهدم الأوطان.

كما أوصى بالتخلى عن السلبية والتحلى بالإيجابية التامة فى الوقوف إلى صف الوطن، والالتفاف حول رئيسه وجيشه وشرطته وسائر مؤسساته الوطنية، والاستعداد للتضحية فى سبيله دون أى تحسب لجماعات الإرهاب ومن يدور فى فلكها، وتأكيد إعلاء المصلحة العامة الوطنية فوق أى مصلحة شخصية أو فردية، أن يتصدى المخلصون من أبناء كل مؤسسة لتفنيد ما يروجه عناصر وكتائب الجماعة الإرهابية من أكاذيب، والرد على تبثه من شائعات أو تثيره من فت.

وقال الوزير إنه لا بد أن نكون جميعا يدًا واحدة وعلى قلب رجل واحد فى مواجهة جماعات أهل الشر.