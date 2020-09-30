وزيرة الهجرة تتفقد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج للاطلاع على...

السفيرة نبيلة مكرم: المركز هو الأول من نوعه في مصر لتمكين الشباب المصري وإيجاد فرص عمل لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية وتقديم التدريب والنصح والإرشاد

في ضوء جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بمنطقة المعادي في القاهرة، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسيد/ أوفيه جيلين رئيس قطاع التنمية والتعاون بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والسيد/ أندرياس أدريان منسق وحدة التنمية الاقتصادية المستدامة للتوظيف بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي تمهيدًا لافتتاح المركز رسميًا في أقرب وقت.

وفور وصول سيادتها، قامت السفيرة نبيلة مكرم بجولة تفقدية داخل أرجاء المركز واطلعت على كافة إمكانياته ومرافقه، واستمعت إلى شرح واف حول تجهيزاته وفصول التدريب وغرف المشورة، فضلا عن مشاهدة عرض توضيحي لأهداف المركز ومهامه وطرق تنفيذها، وكذلك الحديث عن موقعه الإلكتروني المقرر إطلاقه قريبًا جنبًا إلى جنب مع صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل عبر موقعنا : http://www.emigration.gov.eg/.../Pages/newsdetails.aspx...