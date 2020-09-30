القوى العاملة: تعيين 344 شاباً .. واستخراج 608 شهادات قياس مستوى...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم 334 شاباً ، من بينهم أثنين من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتسجيل 1316 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 608 شهادات قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار على أبو الحسن وكيل المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي ، إلي أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل تلقي 16 شكوى عمالية ، وتم تسوية أثنين منها ، وتحويل 5 شكوى للقضاء ، بالإضافة إلى 9 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة ، فضلاً عن عمل 3 ندوات توعية العمال بالمنشآت بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 71 منشأة ، وأسفر عن تحرير 26 محضراً ، وبحث 18 شكوى في نفس المجال .

وقال: إن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وتم التفتيش على 320 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي .