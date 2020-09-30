أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ، اسهم في توفير 9 فرص للعمل، منها اعتماد 5 تأشيرات عمل، فضلا عن حل 9 شكوي عمالية وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان تلقي تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقات ها وحل مشاكلها أولا بأول .
وأشار إلى أنه بمتابعة التقرير مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت أن المكتب أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 21 شكوي، تم تسوية 9 شكاوى منها وديا ، وشكوى تم تحويلها للقضاء، ومازال هناك 11 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 200 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بلغت 100 زيارة لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن الرد علي 100 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: 9 فرص عمل جديدة وحل 200 شكوي عمالية للمصريين... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.