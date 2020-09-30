الكهرباء: مد فترة تلقي طلبات العدادات الكودية حتى نهاية أكتوبر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر 2020، بعدما تم مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020، وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن القرار يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشياً مع ما تم الإعلان عنه من إجراءات فى هذا الشان، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

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جدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت اكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.