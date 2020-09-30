ضبط مستلزمات جراحية مهربة مع راكب في مطار برج العرب بمليون و800 ألف جنيه.. صور

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى، مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، اشتبه كريم صبحى، رئيس الوردية، فى الراكب "م. د. ع"، مصرى الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياءً تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة X-Ray بمعرفة طاقم الفحص المكون من كرم محمد وشريف حسن، فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على وليد الشيخ، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من حسن خفاجى، مدير الحركة، وجمال الطحان، مأمور الحركة، وسارى عبد الحليم وعبد الرحيم الأحول، أمن جمركى، ومجدى عباس، مكافحة تهريب، لتفتيش أمتعته الشخصية.

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وبتفتيش أمتعته الشخصية، تبين وجود 5500 قطعة من الأجهزة والأدوات والشرائح الطبية الخاصة بالجراحة مخبأة داخل حقائب الراكب، وبلغت القيمة الإجمالية للأغراض الجمركية مليونا و857 ألف جنيه.



وبلغ إجمالى التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و174 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربى، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 10 لسنة 2020.